Жена Джоковича: как нам, простым смертным, не отставать от этого бесстрашного волка?

Супруга первой ракетки мира серба Новака Джоковича Елена в «Инстаграме» опубликовала тёплый семейный снимок: с мужем и детьми – сыном Стефаном и дочерью Тарой, а также оставила трогательное послание Джоковичу.

«Гордые дети и мама к лучшему папе в мире! Семь раз! Снова чемпион. Вопрос дня для меня: как нам, простым смертным с одним бьющимся сердцем, не отставать от этого волка, который, кажется, со временем становится только моложе и моложе? Второй вопрос дня: как нам всем удаётся поспевать за этим бесстрашным волком? Моё сердце подпрыгнуло, как мяч о сетку», — написала Елена в своём «инстаграме».

Публикация доступна в «инстаграме» Елены Джокович.

Ранее 34-летний Джокович стал чемпионом «Мастерса» в Париже (Франция), в финале обыграв россиянина Даниила Медведева. Поединок завершился со счётом 4:6, 6:3, 6:3 в пользу Джоковича. Также по итогам текущего сезона Джокович в рекордный седьмой раз завершит год на первой строчке рейтинга.