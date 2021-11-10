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Егор Герасимов проиграл Тейлору Фритцу на старте турнира в Стокгольме

Егор Герасимов проиграл Тейлору Фритцу на старте турнира в Стокгольме
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Белорусский теннисист Егор Герасимов не сумел пробиться во второй круг турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция), который продлится до 13 ноября.

В матче первого круга лаки-лузер Герасимов в двух сетах проиграл представителю США Тейлору Фритцу (5) со счётом 4:6, 4:6. Встреча продлилась 1 час 15 минут. Герасимов 3 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 3. На счету Фритца — 8 эйсов и 3 использованных брейк-пойнта из 8.

За выход в четвертьфинал Фритц сразится с соотечественником Томми Полом, который ранее обыграл сына легендарного Бьорна Борга Лео.

Призовой фонд турнира составил € 635 750. Его действующим чемпионом является канадец Денис Шаповалов, который примет участие в текущем розыгрыше.

Стокгольм. 1-й круг
09 ноября 2021, вторник. 22:40 МСК
Егор Герасимов
113
Беларусь
Егор Герасимов
Е. Герасимов
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4  
6 		6  
         
Тейлор Фритц
23
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Комментарии
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