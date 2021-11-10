Халеп вышла в полуфинал турнира в Линце, где может сыграть с Кудерметовой

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» румынка Симона Халеп вышла в полуфинал турнира категории WTA-250 в Линце (Австрия), который завершится 13 ноября.

В четвертьфинальном матче Халеп (2/WC) в трёх сетах обыграла представительницу Италии Ясмине Паолини (7) со счётом 4:6, 7:5, 6:0. Встреча продлилась 2 часа 14 минут. Халеп 3 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 16. На счету итальянки — 3 эйса, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

В следующем раунде Халеп встретится с победительницей матча Вероника Кудерметова (Россия) – Жаклин Кристиан (Румыния).

Призовой фонд турнира составил € 189 708. Его действующей чемпионкой является белоруска Арина Соболенко, отказавшаяся от защиты титула. Посев соревнований возглавила чемпионка US Open — 2021 британка Эмма Радукану, потерпевшая поражение во втором круге.