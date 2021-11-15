Рууд: хочу, чтобы меня боялись как Джоковича и Надаля

Норвежский теннисист, восьмой номер рейтинга АТР Каспер Рууд поделился планами на ближайшее будущее.



«Наверное, абсолютно все игроки стремятся сделать так, чтобы соперники, выходя на корт, боялись их. Такая репутация, к примеру, есть у Джоковича и Надаля на грунте. Все понимают, что выиграть матч будет невероятно тяжело — даже лучшая игра в твоей жизни не будет гарантировать выход в следующий раунд.



Вот и я буду рад, если смогу заработать хоть частичку такой репутации, которая есть у Надаля на грунте», — цитирует Рууда Eurosport.uk.



На этой неделе Рууд выступит на Итоговом турнире АТР в Турине (Италия). Свой дебютный матч на турнире он проведёт уже сегодня — его соперником станет Новак Джокович.