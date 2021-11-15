Видео: падение не помешало Джоковичу отбить удар Рууда на Итоговом чемпионате ATP

Первая ракетка мира серб Новак Джокович не удержался на ногах в стартовом матче на Итоговом чемпионате ATP в Турине (Италия) с норвежцем Каспером Руудом.

На брейк-пойнте первого гейма Джокович поскользнулся, когда выходил к сетке, однако быстро скоординировался, поднялся, успел схватить ракетку и отразить удар. Однако на следующем бэкхенде Новак допустил ошибку.

Публикация доступна в «инстаграме» Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

В данный момент Джокович ведёт в противостоянии с Руудом со счётом 7:6 (7:4), 1:0 по сетам. Джокович и Рууд представляют зелёную группу, где также сыграют россиянин Андрей Рублёв и грек Стефанос Циципас. Соревнования завершатся 21 ноября, их действующим победителем является россиянин Даниил Медведев.