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Новак Джокович обыграл Каспера Рууда на старте Итогового чемпионата ATP

Новак Джокович обыграл Каспера Рууда на старте Итогового чемпионата ATP
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Первая ракетка мира серб Новак Джокович с победы стартовал на Итоговом чемпионате ATP в Турине (Италия), который завершится 21 ноября.

В первом матче группового этапа Джокович обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 7:6 (7:4), 6:2. Встреча продлилась 1 час 33 минуты. Джокович 10 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету Рууда — 9 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

Также соперниками Джоковича в зелёной группе станут россиянин Андрей Рублёв и грек Стефанос Циципас.

Призовой фонд Итогового чемпионата ATP составил $ 7 250 000. Его действующим чемпионом является россиянин Даниил Медведев, принимающий участие в текущем розыгрыше.

Итоговый чемпионат ATP. Зелёная группа
15 ноября 2021, понедельник. 16:10 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 4 		2  
         
Каспер Рууд
8
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
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