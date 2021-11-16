Рууд — о Джоковиче: даже когда кажется, что ты сейчас вот-вот выиграешь розыгрыш, он тащит

Норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал поражение сербу Новаку Джоковичу в первом матче Итогового турнира ATP (6:7 (4:7), 2:6).

«Я думаю, что мы провели интересный и захватывающий первый сет. Было несколько затяжных ралли. Во втором партии же Новак играл лучше, чем в первой. Это первый матч, я уверен, что он немного нервничал, как и я. Всё-таки для меня это дебютный Итоговый турнир.



Он всегда начеку. Это трудно, потому что он очень хорошо читает игру и всегда располагается на корте правильно. Даже если ты чувствуешь, что вот-вот выиграешь розыгрыш, он каким-то образом тащит, потому что он очень быстр и умён. Именно поэтому он номер один в мире, и в этом матче вы вновь могли в этом убедиться», — приводит слова Рууда официальный сайт ATP.