Стало известно время начала матча Андрея Рублёва с Новаком Джоковичем в Турине

Стало известно расписание четвёртого игрового дня на Итоговом чемпионате ATP в Турине (Италия), который завершится 21 ноября.

Завтра, 17 ноября во втором туре сразятся представители зелёной группы.

В дневную сессию россиянин Андрей Рублёв (пятое место рейтинга ATP) сразится с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Матч начнётся ориентировочно в 16:00 мск. Отметим, что Рублёв и Джокович одержали победы на старте турнира, поэтому будут бороться за лидерство в группе.

Вечернюю сессию ознаменует встреча Стефанос Циципас (Греция) – Каспер Рууд (Норвегия). Она стартует не ранее 23:00 мск.

Ранее стал известен первый полуфиналист Итогового чемпионата ATP – 2021, им досрочно стал действующий чемпион россиянин Даниил Медведев.