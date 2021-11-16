Стало известно время начала матча Андрея Рублёва с Новаком Джоковичем в Турине
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Стало известно расписание четвёртого игрового дня на Итоговом чемпионате ATP в Турине (Италия), который завершится 21 ноября.
Завтра, 17 ноября во втором туре сразятся представители зелёной группы.
В дневную сессию россиянин Андрей Рублёв (пятое место рейтинга ATP) сразится с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Матч начнётся ориентировочно в 16:00 мск. Отметим, что Рублёв и Джокович одержали победы на старте турнира, поэтому будут бороться за лидерство в группе.
Вечернюю сессию ознаменует встреча Стефанос Циципас (Греция) – Каспер Рууд (Норвегия). Она стартует не ранее 23:00 мск.
Ранее стал известен первый полуфиналист Итогового чемпионата ATP – 2021, им досрочно стал действующий чемпион россиянин Даниил Медведев.
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