Андрей Рублёв поделился ожиданиями от важнейшего матча с Каспером Руудом на Итоговом

Пятая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв поделился ожиданиями от важнейшего для себя матча на групповом этапе Итогового чемпионата ATP в Турине (Италия). В заключительном поединке Зелёной группы Рублёв сразится с норвежцем Каспером Руудом. Оба теннисиста имеют шансы на выход в плей-офф.

«Ощущаю, что матч против Рууда будет сложным физически и морально. Каспер очень сильный физически, агрессивный, хорошо играет на линии, при такой игре соперника тебе приходится много бегать. И я, и Рууд хотим победить. Все знают, что из группы могут выйти только два игрока. У меня всё ещё есть шанс пройти дальше, но для этого нужно выигрывать в пятницу. Не думаю, что я выиграл у Рууда во всех четырёх встречах. С момента, когда мы встречались последний раз, прошло много времени, Рууд сильно прибавил. Каспер всегда борется до конца. Все матчи с ним были сложными, в борьбе. От матча в пятницу ожидаю очень тяжёлой игры», — передаёт слова Рублёва корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.