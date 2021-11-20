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Рууд стал седьмым за 10 лет дебютантом Итогового чемпионата АТР, дошедшим до полуфинала

Рууд стал седьмым за 10 лет дебютантом Итогового чемпионата АТР, дошедшим до полуфинала
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Норвежский теннисист Каспер Рууд стал седьмым за 10 лет дебютантом Итогового чемпионата АТР, дошедшим до полуфинала турнира, сообщает пресс-служба АТР на своей странице в «Твиттере».

Ранее это удавалось швейцарцу Стэну Вавринке (2013), японцу Кею Нисикори (2014), болгарину Григору Димитрову и американцу Джеку Соку (оба – в 2017-м), Кевину Андерсону из ЮАР (2018), греку Стефаносу Циципасу (2019). Отметим, что Димитров и Циципас становились победителями Итогового чемпионата АТР в год своего дебюта.

Напомним, в полуфинале Рууд сыграет со второй ракеткой мира – россиянином Даниилом Медведевым, который, хоть и в трёх сетах, но выиграл все матчи в Красной группе и занял первое место. Рууд за выход в полуфинал сыграл непростой матч с россиянином Андреем Рублёвым. Победитель определился только на тай-брейке третьего сета. Рублёв проиграл Рууду со счётом 6:2, 5:7, 6:7 (5:7).

Ну как же так, Андрей! Рублёв упустил место в плей-офф Итогового, ведя 1-0 по сетам Ну как же так, Андрей! Рублёв упустил место в плей-офф Итогового, ведя 1-0 по сетам
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