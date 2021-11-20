Рууд стал седьмым за 10 лет дебютантом Итогового чемпионата АТР, дошедшим до полуфинала

Норвежский теннисист Каспер Рууд стал седьмым за 10 лет дебютантом Итогового чемпионата АТР, дошедшим до полуфинала турнира, сообщает пресс-служба АТР на своей странице в «Твиттере».

Ранее это удавалось швейцарцу Стэну Вавринке (2013), японцу Кею Нисикори (2014), болгарину Григору Димитрову и американцу Джеку Соку (оба – в 2017-м), Кевину Андерсону из ЮАР (2018), греку Стефаносу Циципасу (2019). Отметим, что Димитров и Циципас становились победителями Итогового чемпионата АТР в год своего дебюта.

Напомним, в полуфинале Рууд сыграет со второй ракеткой мира – россиянином Даниилом Медведевым, который, хоть и в трёх сетах, но выиграл все матчи в Красной группе и занял первое место. Рууд за выход в полуфинал сыграл непростой матч с россиянином Андреем Рублёвым. Победитель определился только на тай-брейке третьего сета. Рублёв проиграл Рууду со счётом 6:2, 5:7, 6:7 (5:7).