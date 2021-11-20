Фабио Фоньини и Флавия Пеннетта в третий раз стали родителями

Итальянский теннисист Фабио Фоньини и его супруга, чемпионка US Open – 2015 Флавия Пеннетта в третий раз стали родителями. Об этом они сообщили миру в «Инстаграме».

Пеннетта подарила Фоньини дочку по имени Фламиния. Ранее в семье спортсменов появились сын Федерико и дочь Фара.

«Добро пожаловать, маленькая принцесса», — трогательно прокомментировал рождение дочки Фоньини.

Публикация доступна в «инстаграме» Фабио Фоньини.

В комментариях пару поздравили бывший нападающий «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти, экс первая ракетка мира из России Динара Сафина, чемпионка «Ролан Гаррос» – 2021 Барбора Крейчикова, экс седьмая ракетка мира Роберта Винчи и другие.

Отметим, что для Фоньини сезон-2021 не закончен, Фабио в составе сборной Италии сыграет в финальной стадии Кубка Дэвиса. Итальянцы попали в группу E, где сразятся со сборными США и Колумбии.

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