Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фабио Фоньини и Флавия Пеннетта в третий раз стали родителями

Фабио Фоньини и Флавия Пеннетта в третий раз стали родителями
Комментарии

Итальянский теннисист Фабио Фоньини и его супруга, чемпионка US Open – 2015 Флавия Пеннетта в третий раз стали родителями. Об этом они сообщили миру в «Инстаграме».

Пеннетта подарила Фоньини дочку по имени Фламиния. Ранее в семье спортсменов появились сын Федерико и дочь Фара.

«Добро пожаловать, маленькая принцесса», — трогательно прокомментировал рождение дочки Фоньини.

Публикация доступна в «инстаграме» Фабио Фоньини.

В комментариях пару поздравили бывший нападающий «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти, экс первая ракетка мира из России Динара Сафина, чемпионка «Ролан Гаррос» – 2021 Барбора Крейчикова, экс седьмая ракетка мира Роберта Винчи и другие.

Отметим, что для Фоньини сезон-2021 не закончен, Фабио в составе сборной Италии сыграет в финальной стадии Кубка Дэвиса. Итальянцы попали в группу E, где сразятся со сборными США и Колумбии.

Смотри Кубок Дэвиса с 25 ноября по 5 декабря эксклюзивно в Okko.

Как выглядят жёны лучших теннисистов мира Как выглядят жёны лучших теннисистов мира
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021