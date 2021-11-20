Матчи Кубка Дэвиса в Австрии пройдут без зрителей на фоне локдауна. Там сыграет Джокович

Матчи финальной стадии грядущего Кубка Дэвиса в Инсбруке (Австрия) пройдут без зрителей, сообщает пресс-служба турнира. Ранее стало известно, что с 22 ноября в Австрии будет введён общенациональный локдаун.
В Инсбруке сыграют две группы – C и F. В первую вошли сборные Франции, Великобритании и Чехии, во вторую – команды Сербии, Австрии и Германии. Сборную Сербии в числе прочих представит первая ракетка мира Новак Джокович. Турнир состоится с 25 ноября по 5 декабря.
Действующим победителем Кубка Дэвиса является сборная Испании, которая в 2019 году в составе Рафаэля Надаля, Роберто Баутиста-Агута, Пабло Карреньо-Бусты, Фелисьяно Лопеса и Марселя Гранольерса в финальной встрече оказалась сильнее сборной Канады.
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