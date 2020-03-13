Россия снова в одной группе с Испанией. Это самый опасный соперник в Кубке Дэвиса

В Лондоне прошла жеребьёвка финала Кубка Дэвиса

Пока большая часть ближайших теннисных турниров (по крайней мере под эгидой ATP) отменена, планирование будущих мероприятий продолжается. В Лондоне состоялась жеребьёвка финальной части Кубка Дэвиса, которая должна быть разыграна в конце ноября – с 23-го по 29-е число – в Мадриде. Хочется надеяться, что к тому времени ситуация в мире уже нормализуется и никаких проблем с проведением финала не возникнет.

Кубок Дэвиса второй раз пройдёт в новом формате, с финальной частью на 18 команд. Напрямую в финал, напомним, прошли полуфиналисты предыдущего розыгрыша (Испания, Канада, Великобритания и Россия) и две сборные, получившие от организаторов уайлд-кард: Франция и Сербия. Остальные 12 участников определились в начале марта по результатам квалификационных матчей. Квалификация проводится фактически в том же формате, в каком игрались все матчи до реформы – на площадке одной из двух сборных, непосредственно участвующей во встрече, и до трёх побед, с четырьмя одиночными поединками и одним парным матчем. В финальной части есть только две одиночные встречи и одна парная. В плей-офф выходят победители групп и две лучшие команды из числа занявших вторые места.

«Дорогой Жерар, ты никогда не бывал на настоящем Кубке Дэвиса. Это не он» Эпохальный турнир превратился в теннисный карнавал. Даже у сборной России без Даниила Медведева есть шанс на титул.

По итогам жеребьёвки были сформированы следующие группы:



— группа А: Испания, Россия, Эквадор



— группа В: Канада, Казахстан, Швеция



— группа С: Франция, Великобритания, Чехия



— группа D: Хорватия, Австралия, Венгрия



— группа E: США, Италия, Колумбия



— группа F: Сербия, Германия, Австрия.

Россия снова сыграет в одной группе с Испанией

Россия второй раз подряд оказалась в одной группе с Испанией – объективно самым опасным соперником из всех возможных, особенно с учётом домашней площадки. Конечно, в этом матче Рафаэль Надаль будет главной проблемой сборной России, но Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов способны достойно противостоять ему. В 2019-м третьим участником нашей группы была Хорватия, завоевавшая последний Кубок Дэвиса в классическом формате, и это выглядело настоящей «группой смерти». Правда, на деле хорваты без Марина Чилича оказались довольно слабой сборной и в шести матчах взяли всего один сет. Эквадор в любом случае является менее опасным соперником, хоть ему и удалось победить в квалификации Японию на выезде со счётом 3-0. Правда, японцам не смог помочь Кей Нисикори, и к тому же в качестве меры предосторожности они играли без зрителей. Но лучший теннисист Эквадора Эмилио Гомес сейчас занимает 151-ю строчку рейтинга, а их второй номер Роберто Кирос является 276-й ракеткой мира. По-настоящему сильных игроков после Николаса Лапентти у них и не было.

В распоряжении Испании помимо Надаля есть Роберто Баутиста-Агут. Оба играли в финальной части турнира в прошлом году, причём у Роберто в это время умер отец. Тем не менее после похорон он вернулся на финал с Канадой и помог сборной одержать победу. В парных матчах полезны Марсель Гранольерс и Фелисьяно Лопес, да и Надаль вполне может выйти на корт, если это решающая встреча.



У России чистых парных игроков, по сути, нет, хотя у Андрея Рублёва и Карена Хачанова получался неплохой дуэт – они дважды играли в финалах «Мастерсов» в парном разряде. Но в первую очередь, конечно, они одиночные теннисисты, как и первая ракетка России Даниил Медведев. Если на этот раз в сборной соберутся все трое, у нас может получиться потенциально лучшая команда из всех. В 2019-м, напомним, Медведев отказался от участия из-за слишком сильной усталости в конце сезона, и играли только Хачанов с Рублёвым. На другом командном турнире, ATP Cup в январе, не было уже Андрея, которого не включили в заявку. Кстати, теннисисты (в том числе Джокович и Надаль) активно призывают объединить эти два соревнования, имеющие схожий формат.

Джокович и Сербия повержены! Рублёв и Хачанов ушли с трёх матчболов Рублёв и Джокович обменялись уверенными победами в четвертьфинале Кубка Дэвиса, а в паре всё решил драматичный тай-брейк. Дальше – Канада.

Поможет ли Зверев устроить «группу смерти»?

Помимо Испании (1) в посев в финальной части Кубка Дэвиса попали сборные Канады (2), Франции (3), Хорватии (4), США (5) и Сербии (6). Канадцы получили такой высокий номер посева на правах действующих финалистов – правда, они и в рейтинге занимают шестое место, так что сеяными были бы практически при любом раскладе. Отметим, что в финал не пробилась занимающая 4-ю строчку рейтинга Бельгия, что позволило России (13-е место) попасть во вторую корзину при жеребьёвке. У Эквадора, кстати, самая низкая позиция в рейтинге среди всех финалистов – 24-я.



6-7 лет назад «группой смерти» можно было бы назвать группу C, где оказались Франция, Великобритания и Чехия, но сейчас у чехов нет ни Томаша Бердыха, ни Радека Штепанека, которые в первой половине 10-х годов принесли своей стране два Кубка Дэвиса подряд. При этом британцы остаются крепкой командой даже без Энди Маррея – у них есть Даниэль Эванс и Кайл Эдмунд. У Франции сейчас в первую очередь хороши Гаэль Монфис и Бенуа Пэр, а вот возвращение в тур травмированного Жо-Вильфрида Цонги под вопросом.

«Кубок Дэвиса – больше, чем деньги». Зверев объявил турниру бойкот Но это не помешало Александру в те же сроки отправиться в коммерческое турне по Южной Америке с Роджером Федерером.

Сейчас «группой смерти» выглядит последняя, под литерой F. Там оказались Сербия, Германия и Австрия. У каждой команды есть свой игрок топ-10: Новак Джокович, Александр Зверев и Доминик Тим соответственно. Однако здесь наличествует одно но — Зверев в прошлом году принципиально отказался принимать участие в обновлённом варианте Кубка Дэвиса (и вместо этого отправился в коммерческое турне с Роджером Федерером), а в этом сезоне не играл и в квалификации турнира, где год назад всё-таки выступил. Разумеется, без Александра акции сборной Германии резко падают, хотя он ещё может передумать. У Австрии другая проблема – их второй номер, Деннис Новак, занимает 85-ю строчку рейтинга. При этом в квалификации австрийцы победили даже без помощи Тима, но их соперниками были уругвайцы, которые далеки от уровня топ-сборной (особенно в гостях на харде в зале). Так что сербы с Новаком Джоковичем, Душаном Лайович и Филипом Краиновичем на деле должны быть уверенными фаворитами группы.