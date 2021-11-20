История встреч Медведева и Рууда перед их матчем в полуфинале Итогового чемпионата ATP

Сегодня, 20 ноября вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев поборется за выход в финал Итогового чемпионата ATP – 2021 в матче с восьмым номером рейтинга норвежцем Каспером Руудом. Турнир проходит в Турине (Италия), встреча начнётся не ранее 16:00 мск.

Ранее Даниил и Каспер дважды встречались на уровне ATP. Первый поединок случился на Кубке ATP в 2020 году, его со счётом 6:3, 7:6 (8:6) выиграл Медведев. Во второй раз теннисисты встретились уже в текущем сезоне на травяном турнире ATP-250 на Мальорке (Испания). Матч завершился со счётом 7:5, 6:1 также в пользу россиянина.

Оставшуюся путёвку в финал разыграют первая ракетка мира серб Новак Джокович и третий номер рейтинга норвежец Каспер Рууд. Их встреча начнётся не ранее 23:00 мск.

Призовой фонд Итогового чемпионата ATP – 2021 составил $ 7 250 000. Его действующим победителем является именно Медведев.