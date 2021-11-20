Даниил Медведев — Каспер Рууд: текстовая онлайн-трансляция 1/2 Итогового чемпионата ATP

Сегодня, 20 ноября, определятся финалисты Итогового чемпионата ATP – 2021, который проходит в Турине (Италия). За первую путёвку в финал сразятся вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев и восьмой номер рейтинга норвежец Каспер Рууд. Поединок поставлен вторым запуском после парного матча и начнётся не ранее 16:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Каспер Рууд в полуфинале Итогового чемпионата ATP — 2021.
Медведев вышел в полуфинал турнира с первого места в Красной группе, по ходу соревнований Даниил обыграл поляка Хуберта Хуркача, немца Александра Зверева и итальянца Янника Синнера. Рууд завоевал последнюю путёвку в плей-офф, в решающем матче Зелёной группы одолев россиянина Андрея Рублёва.
Призовой фонд Итогового чемпионата ATP – 2021 составил $ 7 250 000. Его действующим победителем является именно Медведев.
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