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Даниил Медведев вышел в финал Итогового чемпионата АТР, обыграв Рууда

Даниил Медведев вышел в финал Итогового чемпионата АТР, обыграв Рууда
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Российский теннисист Даниил Медведев второй год подряд вышел в финал Итогового чемпионата АТР. В полуфинале соревнований в Турине (Италия) вторая ракетка мира Медведев нанёс поражение норвежцу Касперу Рууду со счётом 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 19 минут.

Медведев трижды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 из 9 брейк-пойнтов. Рууд выполнил один эйс, трижды ошибся на подаче и не имел ни одной возможности взять подачу соперника.

Защищать ттитул победителя Итогового чемпионата АТР Медведев будет во встрече с сильнейшем в матче между первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и представителем Германии Александром Зверевым.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Даниил Медведев – Каспер Рууд на Итоговом чемпионате АТР в Турине.

Итоговый чемпионат ATP. 1/2 финала
20 ноября 2021, суббота. 16:10 МСК
Даниил Медведев
2
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		2  
         
Каспер Рууд
8
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
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