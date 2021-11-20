Даниил Медведев вышел в финал Итогового чемпионата АТР, обыграв Рууда

Российский теннисист Даниил Медведев второй год подряд вышел в финал Итогового чемпионата АТР. В полуфинале соревнований в Турине (Италия) вторая ракетка мира Медведев нанёс поражение норвежцу Касперу Рууду со счётом 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 19 минут.

Медведев трижды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 из 9 брейк-пойнтов. Рууд выполнил один эйс, трижды ошибся на подаче и не имел ни одной возможности взять подачу соперника.

Защищать ттитул победителя Итогового чемпионата АТР Медведев будет во встрече с сильнейшем в матче между первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и представителем Германии Александром Зверевым.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Даниил Медведев – Каспер Рууд на Итоговом чемпионате АТР в Турине.