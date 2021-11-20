Даниил в двух сетах разобрался с обидчиком Рублёва и ждёт своего соперника по решающему матчу. Кто это будет – Джокович или Зверев?

Да, Медведев снова сделал это! Наш парень второй год подряд в финале Итогового

Вот это да! Даниил Медведев второй год подряд пробился в финал Итогового чемпионата ATP. Наш парень снова сделал это! В полуфинале для него не стал помехой Каспер Рууд, который не пустил в русский полуфинал Андрея Рублёва.

В пятницу определился последний участник плей-офф Итогового чемпионата ATP в Турине – 2021. Напомним, что из своих групп досрочно с первого места в полуфиналы вышли первая ракетка мира Новак Джокович и россиянин Даниил Медведев (2). В Красной группе в заключительном раунде вторую путёвку в плей-офф завоевал Александр Зверев, обыгравший Хуберта Хуркача. Именно Зверев составил полуфинальную пару с лидером мирового рейтинга Джоковичем. А в пятницу определился соперник Медведева.

К огорчению поклонников российского тенниса, Каспер Рууд сорвал первый в истории русский полуфинал в истории Итогового, обыграв в трёх сетах Андрея Рублёва.

Таким образом, в четвёрку сильнейших на турнире в Турине-2021 прошли все представители топ-3 и бывшие чемпионы этого престижного соревнования разных лет – Медведев (2020), Зверев (2018) и Джокович (2008, 2012-2015), а также дебютант Каспер Рууд, попавший в число участников самым последним. Любопытно, что с 2011 года норвежец стал всего лишь 7-м теннисистом, пробившимся на своём первом Итоговом в плей-офф. Ранее это такого добивались Стэн Вавринка (2013), Кей Нисикори (2014), Григор Димитров и Джек Сок (2017), Кевин Андресон (2018) и Стефанос Циципас (2019).

Звезда Каспера Рууда зажглась только в этом году. Он один из самых титулованных теннисистов сезона. На счету норвежца 5 победных трофеев, причём летом на грунте он выиграл три турнира подряд – Бостад, Гштаад и Кицбюэль. Чемпион US Open – 2021 Даниил Медведев гораздо опытнее соперника – разница по возрасту у них 2 года 10 месяцев. В профессиональных соревнованиях теннисисты встречались дважды и оба раза победил россиянин – на ATP Cup – 2020 и на Мальорке-2021.

Рууд признался, что помнит об этих поражениях от Медведева и поэтому собирался готовиться к полуфиналу особым образом: «Я посмотрю наши матчи с Медведевым. Может, и игры Медведева с Тимом. Интересно, что он делал с Даниилом в предыдущих матчах. Сейчас Медведев играет очень хорошо, моя задача — удивить его, попробовать победить. Это будет сложно, Даня — хороший игрок».

Любопытно, что перед матчем с Руудом россиянин провёл на Итоговом ещё один поединок с новичком. В ничего не решавшей с турнирной точки зрения встречи Даниил Медведев 3 сета и 2,5 часа сражался с Янником Синнером, отыграл 2 матчбола соперника. В какие-то моменты россиянин показывал феноменальный теннис, в какие-то демонстративно зевал, но в итоге не просто выиграл, но и продлил победную серию, начатую ещё в прошлом году на Итоговом. Перед полуфиналом она составила уже 8 поединков, причём все они были с действующими представителями топ-10.

Одним словом, к полуфиналу оба теннисиста изрядно подустали. Правда, у Даниила был день отдыха. Возможно, именно этот фактор сказался на старте полуфинала. Медведев, недолго думая, сделал брейк уже в 3-м гейме, а затем ещё получил двойной брейк-пойнт, но не реализовал его. При этом чувствовалось, что у россиянина ещё есть запас, есть в чём прибавить – подача шла отлично, порой проходили шикарные удары – например, обводящий по линии, но были и обидные ошибки. В том числе и двойные. Складывалось ощущение, что Даниил хочет сэкономить силы. Так с минимальным преимуществом россиянин и взял первый сет – 6:4 за 42 минуты.

Публикация доступна в «твиттере» ATP Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

Во втором сете ключевым моментом стал гейм на подаче Рууда при счёте 2:2. Около 10 минут длилось это сражение, и с 3-й попытки Даниил сделал брейк. Разочарованный Рууд сник и позволил Медведеву выиграть ещё 3 гейма подряд – 6:2.

Так Даниил Медведев второй год подряд пробился в финал Итогового турнира ATP, где будет защищать свой прошлогодний трофей. При этом победная серия россиянина достигла 9 матчей. Длинее серия только у Джоковича, который в 2012-2015 годах выиграл 15 поединков подряд.

Серия победных матчей Даниила Медведева на Итоговом турнире (9):

Группа-2020. Зверев (6-я ракетка мира)

Группа-2020. Джокович (1)

Группа-2020. Шварцман (9)

1/2 финала-2020. Надаль (2)

Финал-2020. Тим (3)

Группа-2021. Хуркач (9)

Группа-2021. Зверев (3)

Группа-2021. Синнер (10)

1/2 финала-2021. Рууд (8)

Соперник Даниила по финалу определится в ночном матче Джокович – Зверев.