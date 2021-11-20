Медведев: надеюсь, что самый лёгкий матч будет в финале Итогового чемпионата

Российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями от выхода в финал Итогового чемпионата ATP. В полуфинале он обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 6:4, 6:2.



«Когда я понял, что всё контролирую? Когда выиграл последний мяч.



Мы видели вчера, как Андрей контролировал игру, но никогда нельзя расслабляться. Все матчи на турнире были разные. Может, по счёту этот полегче, но не факт, что он был самым лёгким. Я надеюсь, что самый лёгкий будет в финале.



То, что в турнире осталось только топ-3 — это здорово. Жду великих матчей», — сказал Медведев после окончания встречи.

Защищать титул победителя Итогового чемпионата АТР Медведев будет во встрече с сильнейшем в матче между первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и представителем Германии Александром Зверевым.



«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Даниил Медведев – Каспер Рууд на Итоговом чемпионате АТР в Турине.