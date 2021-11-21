Пропавшая китайская теннисистка Пэн Шуай впервые появилась на публике

Пропавшая китайская теннисистка Пэн Шуай впервые за несколько недель появилась на публике. Это следует из видео, опубликованного в «Твиттере» главным редактором китайской государственной газеты Global Times Ху Сицзинем.
Напомним, чемпионка двух турниров «Большого шлема» в парном разряде перестала выходить на связь после того, как в своих социальных сетях заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Молчание продлилось более полутора недель. 17 ноября Пэн отправила письмо с опровержением своих же слов руководству WTA. Общественность скептически отнеслась к подлинности заявления Шуай, позднее в сети появились якобы свежие снимки спортсменки. В WTA заявили о возможности вывода своего бизнеса из Китая в случае отсутствия прозрачной процедуры расследования дела Шуай.
«Пэн Шуай появилась на церемонии открытия финального матча по теннису среди подростков в Пекине в воскресенье утром», — прокомментировал кадры Сицзинь.
Публикация доступна в «твиттере» Ху Сицзинь.
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