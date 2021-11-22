Карен Хачанов прибыл в Мадрид, где пройдут матчи Кубка Дэвиса

29-я ракетка мира, россиянин Карен Хачанов опубликовал фотографию из Мадрида (Испания), где в составе сборной России сыграет в финальной стадии Кубка Дэвиса.

«Хорошо добрался до Мадрида», — отметил Хачанов.

Фото: https://instagram.com/karenkhachanov?utm_medium=copy_link

Финальный этап Кубка Дэвиса пройдёт с 25 ноября по 5 декабря. Сборная России попала в одну группу с командами Эквадора и Испании. Первый матч россияне проведут с Эквадором (25 ноября), второй — с Испанией (27 ноября). В состав команды помимо Хачанова вошли: Даниил Медведева, Андрей Рублёв и Аслан Карацев (Евгений Донской – запасной).

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Отметим, что в последний раз Хачанов участвовал в соревнованиях 3 ноября. Тогда во втором круге турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция) Хачанов в трёх сетах уступил представителю Болгарии Григору Димитрову со счётом 6:4, 2:6, 0:6.