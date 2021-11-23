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Энди Маррей стал последним участником выставочного турнира в Абу-Даби

Энди Маррей стал последним участником выставочного турнира в Абу-Даби
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Британский теннисист Энди Маррей стал восьмым и последним участником выставочного турнира в Абу-Даби с 16 по 18 декабря. Ранее своё участие в турнире подтвердили канадец Денис Шаповалов, норвежец Каспер Рууд, австриец Доминик Тим, испанец Рафаэль Надаль и россиянин Андрей Рублёв.

Также британская теннисистка Эмма Радукану, сенсационно выигравшая US Open, сыграет с 10-й ракеткой мира из Швейцарии Белиндой Бенчич в выставочном матче Открытого чемпионата Абу-Даби. Встреча состоится в первый день турнира, 16 декабря.

«У меня много приятных воспоминаний об Абу-Даби, и я с нетерпением жду возвращения.

С Эммой Радукану, также играющей в первый день, мы будем выступать под флагом британского тенниса и постараемся показать сильную игру», — приводит слова Маррея официальный сайт турнира.

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