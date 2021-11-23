«Крайне примитивный теннис». Екатерина Бычкова раскритиковала игру Андрея Рублёва

Российская теннисистка Екатерина Бычкова поделилась мнением об игре пятой ракетки мира Андрея Рублёва.

«Я не очень большой фанат его игры, так что тут слегка предвзята. Он мне очень нравится в целом, но у него крайне примитивный теннис. Мне странно, что за счёт него он стоит в десятке и даже сейчас в топ-5. Любопытно посмотреть, как Андрей отыграет следующий год.



Суперклассный удар справа… И всё, больше про него я ничего не могу сказать. Про Медведева ты говоришь долго, разбираешь его нюансы, как он предугадывает, как подаёт, какие схемы придумывает. Ну а что про Андрея сказать? Классный удар справа и классная первая подача. С форхенда он бьёт с сумасшедшей скоростью, чуть ли не как с первой подачи. Это очень впечатляет. Но мне кажется, ему будет трудно с таким теннисом долгое время. Да, вначале за ним не успевали, соперникам было сложно. Но то была смена поколений, подтягивались их ровесники, которые только набирались опыта и мастерства. А сейчас они все уже выросли, и Андрею будет тяжело соперничать с ними. Ему надо в чём-то ещё добавлять, может, в выходах вперёд. Посмотрите на прогресс того же Зверева! Почему он выигрывает? Вроде играет от обороны, но научился и контратаковать, и выходить часто вперёд. Это то, что он добавил по ходу тех четырёх лет, что стоит в топе. Раньше он подобного не делал. И таких нюансов очень много.



Посмотрим, как Андрей поработает в межсезонье. Я не уверена, что он сможет удержаться в топе только за счёт одной своей колотушки справа. Теннис — штука непредсказуемая, может быть, я окажусь неправа. У Рублёва огромное желание, целеустрёмленность и характер, это тоже многое перекрывает, компенсирует недостатки в вариативности. За ним в следующем сезоне будет наблюдать очень интересно. Сможет удержаться или пойдёт регресс, как у Хачанова, например, в плане рейтинга», — приводит слова Бычковой «Рейтинг Букмекеров».