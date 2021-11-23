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«Крайне примитивный теннис». Екатерина Бычкова раскритиковала игру Андрея Рублёва

«Крайне примитивный теннис». Екатерина Бычкова раскритиковала игру Андрея Рублёва
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Российская теннисистка Екатерина Бычкова поделилась мнением об игре пятой ракетки мира Андрея Рублёва.

«Я не очень большой фанат его игры, так что тут слегка предвзята. Он мне очень нравится в целом, но у него крайне примитивный теннис. Мне странно, что за счёт него он стоит в десятке и даже сейчас в топ-5. Любопытно посмотреть, как Андрей отыграет следующий год.

Суперклассный удар справа… И всё, больше про него я ничего не могу сказать. Про Медведева ты говоришь долго, разбираешь его нюансы, как он предугадывает, как подаёт, какие схемы придумывает. Ну а что про Андрея сказать? Классный удар справа и классная первая подача. С форхенда он бьёт с сумасшедшей скоростью, чуть ли не как с первой подачи. Это очень впечатляет. Но мне кажется, ему будет трудно с таким теннисом долгое время. Да, вначале за ним не успевали, соперникам было сложно. Но то была смена поколений, подтягивались их ровесники, которые только набирались опыта и мастерства. А сейчас они все уже выросли, и Андрею будет тяжело соперничать с ними. Ему надо в чём-то ещё добавлять, может, в выходах вперёд. Посмотрите на прогресс того же Зверева! Почему он выигрывает? Вроде играет от обороны, но научился и контратаковать, и выходить часто вперёд. Это то, что он добавил по ходу тех четырёх лет, что стоит в топе. Раньше он подобного не делал. И таких нюансов очень много.

Посмотрим, как Андрей поработает в межсезонье. Я не уверена, что он сможет удержаться в топе только за счёт одной своей колотушки справа. Теннис — штука непредсказуемая, может быть, я окажусь неправа. У Рублёва огромное желание, целеустрёмленность и характер, это тоже многое перекрывает, компенсирует недостатки в вариативности. За ним в следующем сезоне будет наблюдать очень интересно. Сможет удержаться или пойдёт регресс, как у Хачанова, например, в плане рейтинга», — приводит слова Бычковой «Рейтинг Букмекеров».

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