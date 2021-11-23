«Другой я». Даниил Медведев — о фотосессии с женой Дарьей

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев поделился новыми снимками с совместной фотосессии с женой Дарьей для глянцевого журнала Tatler.

«Другой я для Tatler», — прокомментировал снимки Медведев.

Публикация доступна в «инстаграме» Даниила Медведева.

Напомним, Даниил и Дарья расписались в Москве в Кутузовском ЗАГСе 12 сентября 2018 года, сразу после выступления Медведева на US Open.

Медведев завершит сезон, выступив в составе сборной России в финальной стадии Кубка Дэвиса. Сборная России попала в одну группу с командами Эквадора и Испании. Первый матч россияне проведут с Эквадором (27 ноября), второй — с Испанией (28 ноября). В состав команды, помимо Медведева, вошли Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Карен Хачанов (Евгений Донской – запасной).

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