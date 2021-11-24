Кар. Плишкова выполнила наибольшее количество эйсов в 2021 году. Кудерметова — в топ-5

Чешская теннисистка Каролина Плишкова стала лидером завершающегося сезона WTA по количеству выполненных подач навылет. В 53-х проведённых матчах она отметилась 387 эйсами.



Ближайшей преследовательницей Плишковой стала представительница Беларуси Арина Соболенко — в её активе 338 эйсов в 61 сыгранном матче. Тройку замыкает Эшли Барти из Австралии, которая в 53 проведённых играх выполнила 325 подач навылет.



Нельзя не отметить и пребывание в числе лучших россиянки Вероники Кудерметовой. У 31-й ракетки мира 298 подач навылет в 56 матчах. Ещё две представительницы России попали в топ-10: Людмила Самсонова и Екатерина Александрова.



WTA. Сезон-2021. Эйсы



1. Каролина Плишкова (Чехия) — 387 эйсов в 53 матчах

2. Арина Соболенко (Беларусь) — 338 (61)

3. Эшли Барти (Австралия) — 325 (49)

4. Елена Рыбакина (Казахстан) — 301 (48)

5. Вероника Кудерметова (Россия) — 298 (56)

6. Онс Жабер (Тунис) — 280 (66)

7. Кори Гауфф (США) — 248 (50)

8. Мария Саккари (Греция) — 243 (55)

9. Людмила Самсонова (Россия) — 234 (39)

10. Екатерина Александрова (Россия) — 233 (44).