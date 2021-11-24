Чорич, не игравший с марта, снялся с Кубка Дэвиса

73-я ракетка мира Борна Чорич не успел восстановиться после травмы плеча и не сможет помочь сборной Хорватии в предстоящем розыгрыше Кубка Дэвиса. Как сообщает журналист Рим Абули в своём «твиттере», в составе команды его заменит Нино Сердарушич.
Чорич не выходил на корт в официальных матчах с начала марта, когда в полуфинале соревнований в Роттердаме (Нидерланды) уступил венгру Мартону Фучовичу — 4:6, 1:6. Этой же весной Борна перенёс операцию на плече, от которой должен был восстановится к последним турнирам сезона.
Всего в 2021 году 25-летний хорват провёл девять официальных матчей, в которых одержал шесть побед. За восемь с половиной месяцев вне игры Чорич скатился с 24-й строчки рейтинга АТР на 73-ю.
Финальный этап Кубка Дэвиса пройдёт с 25 ноября по 5 декабря. Сборная России попала в одну группу с командами Эквадора и Испании. Первый матч россияне проведут с Эквадором (27 ноября), второй — с Испанией (28 ноября). В состав команды, помимо Хачанова, вошли Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Аслан Карацев (Евгений Донской – запасной).
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