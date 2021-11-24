Рафаэль Надаль поделился мнением о Новаке Джоковиче в интервью чемпиону Формулы-1

20-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль дал интервью чемпиону Формулы-1 2016 года Нико Росбергу. Испанский теннисист рассказал, что он думает о другом 20-кратном чемпионе ТБШ, лидере мирового рейтинга Новаке Джоковиче.

«Он, скорее, машина с точки зрения менталитета. Но я уверен, что и у него есть сомнения на тот или иной счёт», — рассказал Надаль в интервью YouTube-каналу Росберга.

Напомним, Надаль в декабре выступит на выставочном турнире в ОАЭ, после чего будет готовиться к Открытому чемпионату Австралии. Что касается Джоковича, то он пока не решил вопрос с участием в Australian Open; в настоящее время серб готовится к Кубку Дэвиса.

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