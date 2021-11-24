Рафаэль Надаль поделился мнением о Новаке Джоковиче в интервью чемпиону Формулы-1

20-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль дал интервью чемпиону Формулы-1 2016 года Нико Росбергу. Испанский теннисист рассказал, что он думает о другом 20-кратном чемпионе ТБШ, лидере мирового рейтинга Новаке Джоковиче.
«Он, скорее, машина с точки зрения менталитета. Но я уверен, что и у него есть сомнения на тот или иной счёт», — рассказал Надаль в интервью YouTube-каналу Росберга.
Напомним, Надаль в декабре выступит на выставочном турнире в ОАЭ, после чего будет готовиться к Открытому чемпионату Австралии. Что касается Джоковича, то он пока не решил вопрос с участием в Australian Open; в настоящее время серб готовится к Кубку Дэвиса.
Смотри Кубок Дэвиса с 25 ноября по 5 декабря эксклюзивно в Okko.
- 24 ноября 2021
-
14:26
-
13:55
-
13:50
-
13:37
-
13:17
-
12:56
-
12:21
-
12:08
-
11:01
-
10:51
-
10:28
-
09:54
-
09:42
-
09:33
-
09:21
-
09:14
-
00:37
-
00:19
- 23 ноября 2021
-
23:37
-
23:04
-
22:55
-
22:23
-
21:41
-
21:23
-
21:06
-
19:54
-
19:23
-
18:44
-
18:31
-
17:41
-
16:39
-
16:15
-
15:54
-
15:48
-
15:43