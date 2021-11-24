Впервые с 2008 года ни одна теннисистка не заработала $ 4 млн призовых за сезон

WTA опубликовала рейтинг по количеству призовых в 2021 году, согласно которому впервые с 2008 года ни одна теннисистка не заработала за сезон $ 4 млн. Напомним, список возглавила первая ракетка мира австралийка Эшли Барти, в её активе за 2021-й – $ 3,9 млн, второй стала чешка Барбора Крейчикова ($ 3,6 млн), третьей — белоруска Арина Соболенко ($ 2,9 млн).
В 2008-м американка Серена Уильямс закончила сезон, заработав $ 3,9 млн за участие в турнирах. В прошедшем сезоне Серена приняла участие в трёх турнирах «Большого шлема»: Australian Open (полуфинал), «Ролан Гаррос» (4-й круг) и Уимблдон (снялась в первом круге), а также в трёх турнирах WTA. Её доход от призовых в 2021 году составил $ 884 тыс.
Полный рейтинг WTA по сумме призовых доступен здесь.
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