Впервые с 2008 года ни одна теннисистка не заработала $ 4 млн призовых за сезон

WTA опубликовала рейтинг по количеству призовых в 2021 году, согласно которому впервые с 2008 года ни одна теннисистка не заработала за сезон $ 4 млн. Напомним, список возглавила первая ракетка мира австралийка Эшли Барти, в её активе за 2021-й – $ 3,9 млн, второй стала чешка Барбора Крейчикова ($ 3,6 млн), третьей — белоруска Арина Соболенко ($ 2,9 млн).

В 2008-м американка Серена Уильямс закончила сезон, заработав $ 3,9 млн за участие в турнирах. В прошедшем сезоне Серена приняла участие в трёх турнирах «Большого шлема»: Australian Open (полуфинал), «Ролан Гаррос» (4-й круг) и Уимблдон (снялась в первом круге), а также в трёх турнирах WTA. Её доход от призовых в 2021 году составил $ 884 тыс.

Полный рейтинг WTA по сумме призовых доступен здесь.