Барти заработала больше всех призовых в 2021 году, лучшая из россиянок — на 14-м месте
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WTA опубликовала рейтинг по сумме заработанных призовых в сезоне-2021. Его возглавила первая ракетка мира австралийка Эшли Барти, лучшая из россиянок – Анастасия Павлюченкова – занимает 14-ю позицию.
Топ-15 теннисисток по сумме призовых в 2021 году:
- Эшли Барти (Австралия) – $ 3,9 млн
- Барбора Крейчикова (Чехия) – $ 3,6 млн
- Арина Соболенко (Беларусь) – $ 2,9 млн
- Каролина Плишкова (Чехия) – $ 2,9 млн
- Гарбинье Мугуруса (Испания) – $ 2,8 млн
- Эмма Радукану (Великобритания) – $ 2,8 млн
- Паула Бадоса (Испания) – $ 2,6 млн
- Наоми Осака (Япония) – $ 2,3 млн
- Элисе Мертенс (Бельгия) – $ 2,1 млн
- Мария Саккари (Греция) – $ 2 млн
- Ига Свёнтек (Польша) – $ 1,9 млн
- Анетт Контавейт (Эстония) – $ 1,9 млн
- Лейла Фернандес (Канада) – $ 1,7 млн
- Анастасия Павлюченкова (Россия) – $ 1,7 млн
- Онс Жабер (Тунис) – $ 1,6 млн.
Полный рейтинг WTA доступен здесь.
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