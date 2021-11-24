Барти заработала больше всех призовых в 2021 году, лучшая из россиянок — на 14-м месте

WTA опубликовала рейтинг по сумме заработанных призовых в сезоне-2021. Его возглавила первая ракетка мира австралийка Эшли Барти, лучшая из россиянок – Анастасия Павлюченкова – занимает 14-ю позицию.

Топ-15 теннисисток по сумме призовых в 2021 году:

Эшли Барти (Австралия) – $ 3,9 млн Барбора Крейчикова (Чехия) – $ 3,6 млн Арина Соболенко (Беларусь) – $ 2,9 млн Каролина Плишкова (Чехия) – $ 2,9 млн Гарбинье Мугуруса (Испания) – $ 2,8 млн Эмма Радукану (Великобритания) – $ 2,8 млн Паула Бадоса (Испания) – $ 2,6 млн Наоми Осака (Япония) – $ 2,3 млн Элисе Мертенс (Бельгия) – $ 2,1 млн Мария Саккари (Греция) – $ 2 млн Ига Свёнтек (Польша) – $ 1,9 млн Анетт Контавейт (Эстония) – $ 1,9 млн Лейла Фернандес (Канада) – $ 1,7 млн Анастасия Павлюченкова (Россия) – $ 1,7 млн Онс Жабер (Тунис) – $ 1,6 млн.

Полный рейтинг WTA доступен здесь.