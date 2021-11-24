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Барти заработала больше всех призовых в 2021 году, лучшая из россиянок — на 14-м месте

Барти заработала больше всех призовых в 2021 году, лучшая из россиянок — на 14-м месте
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WTA опубликовала рейтинг по сумме заработанных призовых в сезоне-2021. Его возглавила первая ракетка мира австралийка Эшли Барти, лучшая из россиянок – Анастасия Павлюченкова – занимает 14-ю позицию.

Топ-15 теннисисток по сумме призовых в 2021 году:

  1. Эшли Барти (Австралия) – $ 3,9 млн
  2. Барбора Крейчикова (Чехия) – $ 3,6 млн
  3. Арина Соболенко (Беларусь) – $ 2,9 млн
  4. Каролина Плишкова (Чехия) – $ 2,9 млн
  5. Гарбинье Мугуруса (Испания) – $ 2,8 млн
  6. Эмма Радукану (Великобритания) – $ 2,8 млн
  7. Паула Бадоса (Испания) – $ 2,6 млн
  8. Наоми Осака (Япония) – $ 2,3 млн
  9. Элисе Мертенс (Бельгия) – $ 2,1 млн
  10. Мария Саккари (Греция) – $ 2 млн
  11. Ига Свёнтек (Польша) – $ 1,9 млн
  12. Анетт Контавейт (Эстония) – $ 1,9 млн
  13. Лейла Фернандес (Канада) – $ 1,7 млн
  14. Анастасия Павлюченкова (Россия) – $ 1,7 млн
  15. Онс Жабер (Тунис) – $ 1,6 млн.

Полный рейтинг WTA доступен здесь.

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