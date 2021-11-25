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Муж Уильямс обратился к Серене в честь годовщины свадьбы

Муж Уильямс обратился к Серене в честь годовщины свадьбы
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Американский предприниматель Алексис Оганян, муж 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» Серены Уильямс, опубликовал на своей странице в «Инстаграме» пост, посвящённый супруге. Недавно они отпраздновали четвёртую годовщину свадьбы.

«Четыре года! Впереди у нас ещё много свиданий. Над этим надо работать, но создание семьи с тобой — лучшая работа, которую я когда-либо делал, Серена», — написал Оганян в «Инстаграме», прикрепив текст к фото с Сереной.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Алексиса Оганяна.

Напомним, в конце августа 2021 года Серена Уильямс, бывшая первая ракетка мира, отказалась от участия в Открытом чемпионате США. В первом круге Уимблдона Уильямс поскользнулась на траве, травмировалась и не смогла продолжить матч с представительницей Беларуси Александрой Саснович. После того турнира Серена на корт не выходила.

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