Шамиль Тарпищев оценил новый формат Кубка Дэвиса

Капитан сборной России на Кубке Дэвиса Шамиль Тарпищев выразил мнение на тему нового формата проведения Кубка Дэвиса.



«Надо рассматривать этот вопрос с позиции смотрибельности. С одной стороны, большое количество людей ходит поддержать своих, с другой, будут матчи, например, наш против Эквадора. Местной публике, наверное, он не так интересен. Я уже неоднократно говорил, формат спорный», — цитирует Тарпищева официальный сайт ФТР.



Финальный этап Кубка Дэвиса пройдёт с 25 ноября по 5 декабря. Сборная России попала в одну группу с командами Эквадора и Испании. Первый матч россияне проведут с Эквадором (27 ноября), второй — с Испанией (28 ноября). В состав команды вошли Даниил Медведев, Карен Хачанов, Андрей Рублёв и Аслан Карацев (Евгений Донской – запасной).



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