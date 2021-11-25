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Шамиль Тарпищев оценил новый формат Кубка Дэвиса

Шамиль Тарпищев оценил новый формат Кубка Дэвиса
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Капитан сборной России на Кубке Дэвиса Шамиль Тарпищев выразил мнение на тему нового формата проведения Кубка Дэвиса.

«Надо рассматривать этот вопрос с позиции смотрибельности. С одной стороны, большое количество людей ходит поддержать своих, с другой, будут матчи, например, наш против Эквадора. Местной публике, наверное, он не так интересен. Я уже неоднократно говорил, формат спорный», — цитирует Тарпищева официальный сайт ФТР.

Финальный этап Кубка Дэвиса пройдёт с 25 ноября по 5 декабря. Сборная России попала в одну группу с командами Эквадора и Испании. Первый матч россияне проведут с Эквадором (27 ноября), второй — с Испанией (28 ноября). В состав команды вошли Даниил Медведев, Карен Хачанов, Андрей Рублёв и Аслан Карацев (Евгений Донской – запасной).

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