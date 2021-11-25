«Придержать Медведева на скамейке?» Разные мнения перед матчами России на Кубке Дэвиса

В трёх городах Европы 25 ноября стартует финальный турнир Кубка Дэвиса – 2021 с участием 18 сборных. Российские теннисисты выступают в Мадриде в группе с Испанией и Эквадором. В преддверии этих поединков в интервью «Чемпионату» эксперты высказали разные мнения.

— Какие у вас ожидания от выступления сборной России на Кубке Дэвиса – 2021?

Борис Собкин, тренер двукратного победителя Кубка Дэвиса Михаила Южного: Судя по личному рейтингу теннисистов, Россия – сильнейшая сборная на Кубке Дэвиса. Вопросов нет вообще. Когда рейтинг такое показывает, расчёт должен быть только на победу. Тут двух мнений быть не может.



Андрей Ольховский, финалист Кубка Дэвиса – 1994, 1995: Мы в праве ожидать от наших ребят высокого результата. По рейтингу и по игре мы одна из сильнейших сборных на Кубке Дэвиса. Вообще все команды привозят сильнейшие составы. В Мадриде 700 метров над уровнем море, это тоже может повлиять на результат. Кто-то приезжает уставший после сезона, у всех разная форма. Сезон был длинный. Если всё проходит без травм, то можно в теории предугадать, что кто-то сильнее, а кто-то слабее. Но сегодняшняя ситуация вызывает такое чувство, что может быть что угодно. Кто-то может сняться, даже такое возможно.

— Есть ли команды, на которые ещё следует обратить внимание?

Владимир Камельзон, заслуженный тренер России: Перед стартом отлично выглядят испанцы, у них очень хорошая команда. Если будет играть Джокович, он зацементирует прекрасную Сербию. Французы привезут полно хороших ребят, особенно молодых. Всё зависит от расстановки составов, потому что приедут, конечно, не все. Все хотят отдохнуть, готовятся к Австралии. У людей своя программа. Повторюсь, у Франции очень крутые ребята, шальные и совершенно офигенные. К сожалению, у Канады не будет Шаповалова и Оже-Альяссима. Очень интересно, кого выставят американцы, ведь чего стоят только Опелка и Иснер. США могут привезти просто невероятную команду. Также крутая команда может приехать у Великобритании. На этом турнире есть кому играть. Кубок Дэвиса – это всегда интересно и прекрасно!

Собкин: Я работаю со сборной Казахстана, мне очень интересна эта команда. Мы работаем, тренируемся и хотим показать хороший результат. Мы не являемся фаворитами, но мы посмотрим, что получится. За другими командами я сейчас особо слежу. Слышал, что Франция привозит молодых ребят. Возможно, Юго Гастон приедет, который не был заявлен.

— Могут ли быть проблемы у сборной России на предварительном этапе?

Камельзон: В нашей группе – Испания и Эквадор. Вторых мы точно обыграем, а вот Испания это, извините меня, вообще не подарок. Там Алькарас и Карреньо-Буста. А раз матчи будут в Мадриде, там и зритель будет свой. Это имеет важное значение, ведь командные игры зависят от того, как себя ведёт зритель. Фанаты всегда за хозяев.



Собкин: Не будем забывать, что испанцы будут играть дома. Испания – очень серьёзный соперник, каждый член их команды может создать нам проблемы. Все это понимают и отнесутся со всей серьёзностью. Эквадор, конечно, попроще, надеюсь, что с ними проблем не возникнет.



Ольховский: От испанцев всегда ожидаешь борьбы и высокого уровня. Они очень непредсказуемы, особенно в одиночках. Концентрироваться нужно именно на одиночных играх и выигрывать их. Другого варианта у наших ребят нет.

— У лидера нашей сборной Даниила Медведева был очень тяжёлый сезон. Хватит ли у него сил на Кубок Дэвиса? Может есть смысл его придержать?

Камельзон: Будет очень жаль если не выступит Даня Медведев. С ним наша команда может претендовать на первое место. Медведев свежий и играет хорошо. До финала Итогового он был просто крутяк! Он играет как хочет, крутит всех. Уровень Дани очень высокий, но я всегда говорил, что финалы ни на что не похожи. Даня сейчас вторая ракетка мира, все будут на него лезть. Если Даня будет играть, команда с ним приобретёт другой уровень. Он номер один! А первый номер есть первый номер. Сборная с Даней и без него – две разные команды.



Собкин: В сборной России опытный капитан и хорошая команда. Они разберутся. У всех был тяжелый сезон, у Медведева в том числе. Важно наблюдать за состоянием игроков здесь и сейчас. Тут уже рейтинг уходит на второй план. Больше нужно смотреть на форму. Мне трудно судить, нужно ли придержать Медведева, но все остальные ребята могут сыграть и, что самое главное, сыграть хорошо.



Ольховский: Время покажет, стоит ли нам придержать Медведева на скамейке, но то, что он приехал в хорошей форме – не вызывает сомнений. Конечно, на Итоговом он сыграл неплохо, хотелось бы выиграть в финале, но как есть. Могут возникнуть трудности в плане того, что начнутся игры и ему не дадут возможности тренироваться на центральном корте. Покрытие в Мадриде чуть медленнее, чем на Итоговом турнире.

— Как вы относитесь к новому формату Кубка Дэвиса?

Камельзон: Старая система – лучшая. Я бы ни за что её не менял. Это всегда было супер, переполненные трибуны. Новый формат мне не нравится, но не я хозяин, это просто моё мнение. Формат – расплывчатый, не имеет нужной концентрации. Сейчас массово пробуют новые системы, Кубок Федерации обозвали Кубком Билли Джин Кинг. Федерер, например, делает свои турниры, но не называет их своим именем. Если возвращаться к формату Кубка Дэвиса, не особо понятно, как делались группы. С какого бодуна мы попали на Эквадор? Есть же разница: играть с испанцами и эквадорцами? Это ещё нужно сказать спасибо, что не будет Надаля. А вдруг он проснётся, возьмёт ракетку и пойдёт играть? Чего делать будем? Это как в футболе: играют в РПЛ, а у меня школа «Белокаменная». Меня же и близко не подпустят к игре со «Спартаком» или «Зенитом». А тут объясните мне, не особо учёному, почему мы играем с Эквадором? Но, повторюсь, это моя позиция.



Сколько лет мы уже играем Кубок Дэвиса, для нас каждый матч был, как матч жизни. Нам два раза удавалось победить в этом турнире. Южный себе сделал карьеру на победе над Францией. Мы очень ценим Кубок Дэвиса. С точки зрения патриотизма Кубок Дэвиса — это даже не турнир «Большого шлема». «Большой шлем» – личное, а Кубок Дэвиса – национальное. У тебя на спине написано: Россия! Россияне в командах всегда играют за свою страну и до самого конца. Независимо от состава, мы всегда боролись за первые места. Не всегда удавалось, но мы старались.

Андрей Чесноков, финалист Кубка Дэвиса – 1995: Насчёт сегодняшнего Кубка Дэвиса, когда всё идёт в одну-полторы недели – это где-то неплохо. Потому что раньше один матч Кубка Дэвиса был в феврале, другой – в апреле, потом в мае-июле, в сентябре. Это сбивало игроков. У них и так достаточно насыщенный календарь, и им было сложно переключаться. Представляете, идёт, скажем, сезон на земле, и вдруг нужно лететь чёрти куда играть на траве, или на досках, где-то в зале. Это было просто чудовищно. Может быть, сейчас достаточно правильный формат. В начале я был против, но ведь получается, что лучшие игроки не выступали, потому что понимали, что это ломает их календарь. А сейчас я думаю, что, наоборот, такой формат может собрать лучших игроков и дать свой престиж этому турниру. Это достаточно интересно.



Собкин: Положительные стороны нового формата – что все находятся вместе. Грубо говоря, что это этакий праздник тенниса. В этом плане Кубок Дэвиса очень интересен. В остальном, минусов больше. Скажу даже так, в данном формате Кубок Дэвиса не жизнеспособен. В этом году всё организовано безобразно, очень много организаторских проколов. Пытаются латать зияющие дыры, но не исключено, что этот Кубок Дэвиса последний. И что будет дальше, никто не знает. Повторюсь, на мой взгляд, именно в этом формате турнир показал свою нежизнеспособность.



Кубок Дэвиса был всегда непредсказуем, а сейчас, да ещё и в такие сроки – тем более! Я привожу такой пример не в первый раз, но как есть. Когда проходят соревнования по бегу, выигрывает тот, кто быстрее всех бежит. А если всех заставить бегать в мешках, выиграет тот, кто лучше всех прыгает в мешке. Безусловно, уровень класса команды вещь важная, но на такой короткой дистанции каждый прогноз будет плох.

— Новак Джокович выиграл почти всё. Можете объяснить, в чём мотивация выступать на этом турнире?

Собкин: Что касается Джоковича, мне сложно судить о его мотивах в принципе. Все подчеркивают, что Новак не определил свой статус насчёт вакцины, а срок подходит. Не слишком очевидно, что он будет играть на Australian Open. Джокович – непредсказуемая личность. «Большой шлем» для него — это важный момент, но сейчас он много работает на пиар. Очень трудно теперь судить о его мотивах и, тем более, сложно предсказать, что у него в голове насчёт вакцинации и прочего. Грубо говоря, Новак может себе позволить всё, что угодно. Критерии принятия решений известны только ему самому.



Ольховский: А зачем ему вообще играть? Он всего достиг, у него всё есть, а всё равно выходит на корт. Представьте, у вас всё есть, вам ничего не нужно, а вы выходите. Наверное, это в крови, и человек хочет выступить за свою страну. Тут нет вопроса: зачем ему это. Я думаю, что и у него такого вопроса не стоит. Такие люди как Джокович всего достигли, но продолжают играть. Понять их мотивы нельзя, но они такие, и именно из-за этого являются великими теннисистами.



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