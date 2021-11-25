Руседски, Филиппуссис, Иванишевич и Южный участвуют в турнире чемпионов ATP в Лондоне

Сегодня, 25 ноября, в Лондоне начался тур чемпионов ATP, матчи которого продлятся до 28 ноября. Место проведения — концертный зал «Альберт-холл».

Участники поделены на три команды, капитанами в которых являются легендарные теннисисты: британец Грег Руседски, австралиец Марк Филиппуссис и хорват Горан Иванишевич.

Состав команды Руседски:

Маркос Багдатис

Томми Хаас

Радек Штепанек

Грег Руседски

Состав команды Филиппуссиса:

Томаш Бердых

Ксавье Малисс

Фернандо Гонсалес

Марк Филиппуссис

Состав команды Иванишевича:

Николас Альмагро

Томас Энквист

Давид Феррер

Михаил Южный

Отметим, что Горан Иванишевич не может присутствовать на турнире, так как ещё во время Итогового чемпионата ATP его сын заболел коронавирусом.

На данный момент уже состоялись 3 матча: Маркос Багдатис обыграл Томаша Бердыха со счётом 4:3, 4:2. Пара Томми Хаас / Радек Штепанек оказалась сильнее Ксавье Малисса и Фернандо Гонсалеса — 4:2, 1:4, 4:1. В заключительном матче дневной сессии Филиппуссис в двух сетах справился с Руседски (4:3, 4:2).

Расписание вечерней сессии и следующих игровых дней доступно в «инстаграме» ATP Champions Tour.