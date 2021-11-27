«Следующая остановка — зимняя Олимпиада». Джокович примерил горные лыжи в Инсбруке

Первая ракетка мира серб Новак Джокович будучи в Австрии примерил горные лыжи. Напомним, Инсбрук является самым популярным горнолыжным курортом страны.

Джокович в составе сборной Сербии выступает на Кубке Дэвиса в группе F, куда также попали команды Германии и Австрии.

«Следующая остановка – зимние Олимпийские игры», — пошутила под видео пресс-служба Кубка Дэвиса.

Публикация доступна в «инстаграме» Кубка Дэвиса.

Ранее Джокович одержал 35-ю победу в карьере на Кубке Дэвиса в матчах одиночного разряда, что является рекордом Сербии. Новак обыграл австрийца Денниса Новака со счётом 6:3, 6:2. В итоге сербы превзошли австрийцев со счётом 3:0.

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