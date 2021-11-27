Джокович — о возможном переезде Кубка Дэвиса в Абу-Даби: деньги или традиции?

Первая ракетка мира Новак Джокович высказался о новом формате Кубка Дэвиса. Также серб ответил на слухи, что турнир может переместиться в Абу-Даби.

«Мне нравится, что теперь три разные страны могут принимать хотя бы групповой этап. Но почему бы шести разным странам не принимать по группе из трёх команд? Люди не очень хорошо отреагировали на это нововведение, я их понимаю. Кубок Дэвиса нужен для развития национального тенниса.

Что касается места проведения, будь это Абу-Даби или другой город, нужно подождать официальной информации, а потом её обсудить. Пока что всё неофициально.

Существует большой интерес к переносу Кубка Дэвиса или любых других крупных теннисных или спортивных соревнований на Ближний Восток. Там есть страны с очень сильной экономикой и есть возможность финансировать большие запросы подобных турниров.

Сейчас вопрос в следующем: что главнее? Деньги или традиции? Или найти баланс между ними? Это всегда важный вопрос для всех. Кто-то считает, что нам нужно развиваться, смотреть в вперед, прогрессировать. Кто-то – более консервативен в вопросе Кубка Дэвиса.

Я где-то посередине. Я считаю, что нужно уважать традиции и историю и придерживаться тех вещей, которые делают эти соревнования столь важными для спорта. В то же время нужно развиваться и находить новые способы улучшать турнир», — приводит слова Джоковича Eurosport.