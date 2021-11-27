Медведев разгромил Гомеса и принёс России победу в матче с Эквадором на Кубке Дэвиса

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в матче Кубка Дэвиса с эквадорцем Эмилио Гомесом. Встреча закончилась со счётом 6:0, 6:2.

Продолжительность матча составила 58 минут. Медведев выполнил четыре подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из шести. Его соперник не сделал ни одного эйса, избежал двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта.



Россия обыграла Эквадор. Счёт в матче стал 2:0. Ранее Андрей Рублёв переиграл Роберто Кироса со счётом 6:3, 4:6, 6:1.



В парном разряде Аслан Карацев и Андрей Рублёв сыграют с Диего Идальго и Гонсало Эскобаром.



В этой группе также выступает сборная Испании. Накануне, 26 ноября, испанцы разгромили эквадорцев — 3:0.

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