Медведев разгромил Гомеса и принёс России победу в матче с Эквадором на Кубке Дэвиса

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в матче Кубка Дэвиса с эквадорцем Эмилио Гомесом. Встреча закончилась со счётом 6:0, 6:2.
Продолжительность матча составила 58 минут. Медведев выполнил четыре подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из шести. Его соперник не сделал ни одного эйса, избежал двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта.
Россия обыграла Эквадор. Счёт в матче стал 2:0. Ранее Андрей Рублёв переиграл Роберто Кироса со счётом 6:3, 4:6, 6:1.
В парном разряде Аслан Карацев и Андрей Рублёв сыграют с Диего Идальго и Гонсало Эскобаром.
В этой группе также выступает сборная Испании. Накануне, 26 ноября, испанцы разгромили эквадорцев — 3:0.
Поддержи наших и смотри Кубок Дэвиса с 25 ноября по 5 декабря эксклюзивно в Okko.
- 27 ноября 2021
-
23:01
-
22:21
-
21:43
-
20:32
-
20:23
-
20:08
-
18:53
-
17:46
-
16:55
-
16:07
-
11:54
-
11:00
-
09:56
-
02:53
-
01:15
- 26 ноября 2021
-
23:34
-
23:24
-
22:56
-
18:26
-
17:20
-
17:03
-
13:59
-
13:59
-
11:37
-
10:31
-
10:19
-
10:00
-
09:59
-
09:47
-
09:15
-
09:09
-
04:35
-
00:37
-
00:12
- 25 ноября 2021
-
23:46