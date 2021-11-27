Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев разгромил Гомеса и принёс России победу в матче с Эквадором на Кубке Дэвиса

Медведев разгромил Гомеса и принёс России победу в матче с Эквадором на Кубке Дэвиса
Комментарии

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в матче Кубка Дэвиса с эквадорцем Эмилио Гомесом. Встреча закончилась со счётом 6:0, 6:2.

Продолжительность матча составила 58 минут. Медведев выполнил четыре подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из шести. Его соперник не сделал ни одного эйса, избежал двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

Россия обыграла Эквадор. Счёт в матче стал 2:0. Ранее Андрей Рублёв переиграл Роберто Кироса со счётом 6:3, 4:6, 6:1.

В парном разряде Аслан Карацев и Андрей Рублёв сыграют с Диего Идальго и Гонсало Эскобаром.

В этой группе также выступает сборная Испании. Накануне, 26 ноября, испанцы разгромили эквадорцев — 3:0.

Поддержи наших и смотри Кубок Дэвиса с 25 ноября по 5 декабря эксклюзивно в Okko.

Кубок Дэвиса 2021. Группа A
27 ноября 2021, суббота. 20:45 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
0 		2  
         
Эмилио Гомес
Эквадор
Эмилио Гомес
Э. Гомес
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021