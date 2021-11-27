Джокович в двух сетах обыграл Штруффа на Кубке Дэвиса

Первая ракетка мира серб Новак Джокович одержал победу в матче Кубка Дэвиса с немцем Ян-Леннардом Штруффом. Встреча закончилась со счётом 6:2, 6:4.



Продолжительность матча составила 1 час 14 минут. Джокович выполнил девять эйсов, избежал двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести. Его соперник, 51-я ракетка мира, дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта.



После этой победы счёт в матче группового этапа Германия — Сербия сравнялся (1:1). Команды ведут борьбу за первое место в своей группе. Ранее Германия и Сербия обыграли Австрию.

Поддержи наших и смотри Кубок Дэвиса с 25 ноября по 5 декабря эксклюзивно в Okko.