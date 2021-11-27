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Джокович в двух сетах обыграл Штруффа на Кубке Дэвиса

Джокович в двух сетах обыграл Штруффа на Кубке Дэвиса
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Первая ракетка мира серб Новак Джокович одержал победу в матче Кубка Дэвиса с немцем Ян-Леннардом Штруффом. Встреча закончилась со счётом 6:2, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 14 минут. Джокович выполнил девять эйсов, избежал двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести. Его соперник, 51-я ракетка мира, дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

После этой победы счёт в матче группового этапа Германия — Сербия сравнялся (1:1). Команды ведут борьбу за первое место в своей группе. Ранее Германия и Сербия обыграли Австрию.

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Кубок Дэвиса 2021. Группа F
27 ноября 2021, суббота. 21:20 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		4  
         
Ян-Леннард Штруфф
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Комментарии
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