Тарпищев: вторую одиночку с Испанией может сыграть Карацев. Зависит от состояния Рублёва

Капитан сборной России на Кубке Дэвиса Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от предстоящего матча со сборной Испании в Мадриде.

Ранее сборная России разгромила Эквадор со счётом 3-0, такого же результата добились испанцы. Россию на турнире представляют Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской

«С испанцами будет равная игра. Даня Бусте на Олимпиаде проигрывал, но потом громил. По классу игры Медведев, конечно, выше. Даня набирает, поэтому всё должно быть хорошо. Рублёв посмотрим по восстановлению, отдыха у нас не было по сути. Надо понять его состояние, отсюда будем решать, кто сыграет вторую одиночку. Может сыграть Карацев», сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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