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Бублик обыграл Поспишила на Кубке Дэвиса, Казахстан занял первое место в группе

Бублик обыграл Поспишила на Кубке Дэвиса, Казахстан занял первое место в группе
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Казахстанский теннисист Александр Бублик одержал победу в матче Кубка Дэвиса с канадцем Вашеком Поспишилом. Матч завершился со счётом 6:2, 7:6 (8:6).

Продолжительность матча составила 1 час 21 минуту. Бублик выполнил пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из девяти. Его соперник ни разу не подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не использовал ни одного брейк-пойнта.

Сборная Казахстана благодаря этому успеху одержала победу в матче с Канадой. Счёт стал 2:0. Ранее казахстанцы также обыграли шведов (2:1). Таким образом, сборная Казахстана досрочно заняла первое место в своей группе и вышла в плей-офф Кубка Дэвиса.

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Кубок Дэвиса 2021. Группа B
28 ноября 2021, воскресенье. 15:25 МСК
Вашек Поспишил
Канада
Вашек Поспишил
В. Поспишил
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		6 6  
6 		7 8  
         
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Комментарии
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