Бублик обыграл Поспишила на Кубке Дэвиса, Казахстан занял первое место в группе

Казахстанский теннисист Александр Бублик одержал победу в матче Кубка Дэвиса с канадцем Вашеком Поспишилом. Матч завершился со счётом 6:2, 7:6 (8:6).



Продолжительность матча составила 1 час 21 минуту. Бублик выполнил пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из девяти. Его соперник ни разу не подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не использовал ни одного брейк-пойнта.



Сборная Казахстана благодаря этому успеху одержала победу в матче с Канадой. Счёт стал 2:0. Ранее казахстанцы также обыграли шведов (2:1). Таким образом, сборная Казахстана досрочно заняла первое место в своей группе и вышла в плей-офф Кубка Дэвиса.

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