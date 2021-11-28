Сборная Великобритании вышла в плей-офф Кубка Дэвиса

Сборная Великобритании заняла первое место в своей группе и вышла в плей-офф Кубка Дэвиса. Путёвку в плей-офф британцам принесла победа в матче парного разряда. Джо Солсбери и Нил Скупски в двух сетах обыграли Томаша Махача и Иржи Веселы, представляющих Чехию. Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:2.



Великобритания обыграла Чехию со счётом 2:1. Это уже вторая победа британцев на групповом этапе. Ранее они нанесли поражение Франции с таким же счётом 2:1.



Второе место в группе C заняла Франция, которая обыграла Чехию со счётом 2:1.



Теперь в 1/4 финала 30 ноября, во вторник, в 18:00 мск в Инсбруке (Австрия) Великобритания она встретится с победителем группы F. Там на первое место претендуют Сербия и Германия.



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