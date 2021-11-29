Светлана Кузнецова опустилась на 109-ю строчку в рейтинге WTA

В обновлённом рейтинге WTA от 29 ноября российская теннисистка Светлана Кузнецова опустилась на 109-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.
Рейтинг WTA. 29 ноября
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7582.
2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 6380.
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5685.
4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5135.
5 (5). Барбора Крейчикова (Чехия) — 5008.
6 (6). Мария Саккари (Греция) — 4385.
7 (7). Анетт Контавейт (Эстония) — 4351.
8 (8). Паула Бадоса (Испания) — 3849.
9 (9). Ига Свёнтек (Польша) — 3786.
10 (10). Онс Жабер (Тунис) — 3455.
11 (11). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 3076.
...
26 (26). Дарья Касаткина (Россия) — 2180...
31 (31). Вероника Кудерметова (Россия) — 1870...
33 (33). Екатерина Александрова (Россия) — 1836...
39 (39). Людмила Самсонова (Россия) — 1601...
69 (69). Анастасия Потапова (Россия) — 985...
79 (79). Варвара Грачёва (Россия) — 880...
87 (87). Вера Звонарёва (Россия) — 844...
109 (108). Светлана Кузнецова (Россия) — 743.
- 29 ноября 2021
-
08:50
-
08:43
-
04:42
-
04:20
-
02:58
-
02:48
-
02:41
-
01:17
-
00:45
-
00:32
-
00:17
-
00:02
- 28 ноября 2021
-
23:40
-
23:09
-
22:44
-
22:25
-
22:09
-
21:54
-
19:42
-
19:20
-
18:29
-
18:11
-
17:21
-
15:16
-
14:46
-
14:22
-
13:56
-
13:31
-
13:29
-
13:20
-
12:59
-
12:12
-
12:06
-
11:35
-
10:55