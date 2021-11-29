Капитан Испании прокомментировал поражение от России на Кубке Дэвиса

Серхи Бругера, капитан мужской сборной Испании по теннису, прокомментировал поражение подопечных от национальной команды России на Кубке Дэвиса. Испания проиграла России со счётом 1-2 и не вышла из группы.
«Правда в том, что я не мог бы быть более горд своей командой. Мы, как все знают, преодолели множество неприятностей. Мы выиграли 3-0 (у Эквадора. — Прим. «Чемпионата»), а потом проиграли 1-2, причём третий сет в парах был 4:6. Из-за этого мы вылетели. И мы этого не понимаем.
Но моя команда сражалась невероятно. Сегодня — просто великолепно. Не могу сказать ничего плохого, 10 баллов за самоотдачу, за уровень игры», — приводит слова Бругеры пресс-служба турнира.
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