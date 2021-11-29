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Капитан Испании прокомментировал поражение от России на Кубке Дэвиса

Капитан Испании прокомментировал поражение от России на Кубке Дэвиса
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Серхи Бругера, капитан мужской сборной Испании по теннису, прокомментировал поражение подопечных от национальной команды России на Кубке Дэвиса. Испания проиграла России со счётом 1-2 и не вышла из группы.

«Правда в том, что я не мог бы быть более горд своей командой. Мы, как все знают, преодолели множество неприятностей. Мы выиграли 3-0 (у Эквадора. — Прим. «Чемпионата»), а потом проиграли 1-2, причём третий сет в парах был 4:6. Из-за этого мы вылетели. И мы этого не понимаем.

Но моя команда сражалась невероятно. Сегодня — просто великолепно. Не могу сказать ничего плохого, 10 баллов за самоотдачу, за уровень игры», — приводит слова Бругеры пресс-служба турнира.

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