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«Неприятный опыт. Она пыталась делать всё сама». Кирьос рассказал об игре с Сереной в паре

«Неприятный опыт. Она пыталась делать всё сама». Кирьос рассказал об игре с Сереной в паре
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Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал о своём опыте игры в парном разряде с многократной победительницей турниров «Большого шлема» американкой Сереной Уильямс.

«Я играл с ней в смешанном парном разряде на IPTL, и это был самый неприятный опыт для меня, потому что она пыталась делать всё сама. На это я реагировал словами: Серена, постой, но я лучше тебя», — сказал Кирьос в эфире подкаста No Boundaries.

В 2014 году Кирьос играл вместе с Сереной Уильямс в составе команды Singapore Slammers. Пара сыграла вместе всего один раз, уступив со счётом 6:3 Кирстен Флипкенс и Даниэлю Нестору.

И Кирьос, и Серена рассчитывают в следующий раз выйти на корт на Открытом чемпионате Австралии в 2022 году.

Серена вернётся на корт после травмы, полученной в первом круге Уимблдона, а австралиец выйдет на корт впервые с Кубка Лэйвера.

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