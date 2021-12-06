Жеребьёвку ATP Cup — 2022 перенесли на 7 декабря

Жеребьёвка ATP Cup-2022 состоится 7 декабря, сообщает журналист Михал Самульски в своём «твиттере». Изначально планировалось, что она пройдёт 4 декабря.
Команды распределят в четыре корзины (по рейтингу топ-игрока), а потом – в четыре группы. Затем случайным образом будут выбраны страны, занявшие 5-8-е места, затем страны, занявшие 9-12-е места, и, наконец, страны, занявшие 13-16-е места.
Расписание турнира появится в среду, 8 декабря. Ранее с него снялись испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас.
ATP Cup стартует в Сиднее 1 января. Сборная России является действующим победителем турнира. В финале 2021 года россияне обыграли итальянцев со счётом 2:0. В первом матче Андрей Рублёв обыграл итальянца Маттео Берреттини (6:1, 6:2), во втором – Даниил Медведев одолел Маттео Берреттини (6:4, 6:2).
- 6 декабря 2021
-
19:19
-
18:52
-
17:56
-
15:51
-
15:13
-
15:00
-
14:18
-
13:39
-
12:59
-
12:47
-
12:39
-
12:05
-
11:57
-
11:51
-
11:10
-
10:22
-
10:16
-
09:27
-
09:27
-
09:18
-
08:58
-
08:50
-
07:52
-
01:41
-
00:50
- 5 декабря 2021
-
23:09
-
23:05
-
22:44
-
22:38
-
22:37
-
22:13
-
22:06
-
21:51
-
21:47
-
21:35