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Жеребьёвку ATP Cup — 2022 перенесли на 7 декабря

Жеребьёвку ATP Cup — 2022 перенесли на 7 декабря
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Жеребьёвка ATP Cup-2022 состоится 7 декабря, сообщает журналист Михал Самульски в своём «твиттере». Изначально планировалось, что она пройдёт 4 декабря.

Команды распределят в четыре корзины (по рейтингу топ-игрока), а потом – в четыре группы. Затем случайным образом будут выбраны страны, занявшие 5-8-е места, затем страны, занявшие 9-12-е места, и, наконец, страны, занявшие 13-16-е места.

Расписание турнира появится в среду, 8 декабря. Ранее с него снялись испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас.

ATP Cup стартует в Сиднее 1 января. Сборная России является действующим победителем турнира. В финале 2021 года россияне обыграли итальянцев со счётом 2:0. В первом матче Андрей Рублёв обыграл итальянца Маттео Берреттини (6:1, 6:2), во втором – Даниил Медведев одолел Маттео Берреттини (6:4, 6:2).

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