Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бывшая российская теннисистка Дарья Гаврилова вышла замуж

Бывшая российская теннисистка Дарья Гаврилова вышла замуж
Комментарии

Бывшая российская теннисистка, ныне представляющая Австралию Дарья Гаврилова вышла замуж. Избранником уроженки Москвы стал австралиец Люк Сэвилл. Церемония прошла в Мельбурне.

Гаврилова опубликовала в «Инстаграме» видео с бракосочетания.

Публикация доступна в «инстаграме» Дарьи Гавриловой.

А также забавный ролик с первым танцем новобрачных.

Отметим, что теннисисты объявили о помолвке ещё в декабре 2018 года, а встречаться они начали в 2011 году.

Высшее достижение Гавриловой в рейтинге WTA — 21-я позиция. Единственным выигранным турниром категории WTA в её карьере стала победа в Нью-Хэйвене в 2017 году.

27-летний Сэвилл является 24-й ракеткой мира в парном разряде. В 2020 году он с напарником дошёл до финала Открытого чемпионата Австралии.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021