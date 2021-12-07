Бывшая российская теннисистка Дарья Гаврилова вышла замуж
Поделиться
Бывшая российская теннисистка, ныне представляющая Австралию Дарья Гаврилова вышла замуж. Избранником уроженки Москвы стал австралиец Люк Сэвилл. Церемония прошла в Мельбурне.
Гаврилова опубликовала в «Инстаграме» видео с бракосочетания.
Публикация доступна в «инстаграме» Дарьи Гавриловой.
А также забавный ролик с первым танцем новобрачных.
Отметим, что теннисисты объявили о помолвке ещё в декабре 2018 года, а встречаться они начали в 2011 году.
Высшее достижение Гавриловой в рейтинге WTA — 21-я позиция. Единственным выигранным турниром категории WTA в её карьере стала победа в Нью-Хэйвене в 2017 году.
27-летний Сэвилл является 24-й ракеткой мира в парном разряде. В 2020 году он с напарником дошёл до финала Открытого чемпионата Австралии.
Комментарии
- 7 декабря 2021
-
21:38
-
21:02
-
19:07
-
17:58
-
17:25
-
14:03
-
12:20
-
09:00
-
08:04
-
07:43
- 6 декабря 2021
-
23:23
-
20:44
-
19:19
-
18:52
-
17:56
-
15:51
-
15:13
-
15:00
-
14:18
-
13:39
-
12:59
-
12:47
-
12:39
-
12:05
-
11:57
-
11:51
-
11:10
-
10:22
-
10:16
-
09:27
-
09:27
-
09:18
-
08:58
-
08:50
-
07:52
Партнерский контент