Бывшая российская теннисистка Дарья Гаврилова вышла замуж

Бывшая российская теннисистка, ныне представляющая Австралию Дарья Гаврилова вышла замуж. Избранником уроженки Москвы стал австралиец Люк Сэвилл. Церемония прошла в Мельбурне.

Гаврилова опубликовала в «Инстаграме» видео с бракосочетания.

Публикация доступна в «инстаграме» Дарьи Гавриловой.

А также забавный ролик с первым танцем новобрачных.

Отметим, что теннисисты объявили о помолвке ещё в декабре 2018 года, а встречаться они начали в 2011 году.

Высшее достижение Гавриловой в рейтинге WTA — 21-я позиция. Единственным выигранным турниром категории WTA в её карьере стала победа в Нью-Хэйвене в 2017 году.

27-летний Сэвилл является 24-й ракеткой мира в парном разряде. В 2020 году он с напарником дошёл до финала Открытого чемпионата Австралии.