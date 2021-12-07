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Кристина Плишкова объявила, что ждёт ребёнка

Кристина Плишкова объявила, что ждёт ребёнка
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Чешская теннисистка Кристина Плишкова сообщила, что ждёт ребёнка. В начале июля 2021 года стало известно, что Плишкова обручилась с защитником пражского клуба «Спарта» и сборной Словакии Давидом Ганцко.

«Последнее рождество вдвоём. Люблю тебя», – написала Плишкова в своём «инстаграме».

Публикация доступна в «инстаграме» Кристины Плишковой.

В комментариях к посту пару поздравили Каролина Плишкова, Наоми Броуди, Каролина Мухова, Магдалена Рыбарикова, Виктория Кузьмова и другие теннисистки.

29-летняя Кристина Плишкова – сестра-близнец бывшей первой ракетки мира Каролины Плишковой. В 2016 году она выиграла турнир WTA в Ташкенте в одиночном разряде, завоевала пять титулов в парном разряде. В 2010 году побеждала на юниорском Уимблдоне.

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