Кристина Плишкова объявила, что ждёт ребёнка

Чешская теннисистка Кристина Плишкова сообщила, что ждёт ребёнка. В начале июля 2021 года стало известно, что Плишкова обручилась с защитником пражского клуба «Спарта» и сборной Словакии Давидом Ганцко.

«Последнее рождество вдвоём. Люблю тебя», – написала Плишкова в своём «инстаграме».

Публикация доступна в «инстаграме» Кристины Плишковой.

В комментариях к посту пару поздравили Каролина Плишкова, Наоми Броуди, Каролина Мухова, Магдалена Рыбарикова, Виктория Кузьмова и другие теннисистки.

29-летняя Кристина Плишкова – сестра-близнец бывшей первой ракетки мира Каролины Плишковой. В 2016 году она выиграла турнир WTA в Ташкенте в одиночном разряде, завоевала пять титулов в парном разряде. В 2010 году побеждала на юниорском Уимблдоне.