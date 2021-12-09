Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Амели Моресмо стала новым директором «Ролан Гаррос»

Амели Моресмо стала новым директором «Ролан Гаррос»
Комментарии

Бывшая первая ракетка мира, француженка Амели Моресмо стала новым директором «Ролан Гаррос», сообщает пресс-служба турнира.

«Я очень горжусь стать частью команды „Ролан Гаррос“. Я согласилась стать директором турнира, имея чёткие амбиции. Я буду и дальше придерживаться высоких стандартов, следовать свободе и страсти, которые всегда вели меня вперёд», — сказала Моресмо.

Амели стала первой женщиной-директором Открытого чемпионата Франции. На этом посту она сменила Ги Форже.

Амели за карьеру завоевала 25 титулов в одиночном разряде, включая победы на Australian Open и Уимблдоне в 2006 году. В конце 2009 года француженка объявила о завершении карьеры. В 2015-м она была введена в международный Зал теннисной славы. В качестве тренера Моресмо, в частности, работала с британцем Энди Марреем.

Новость по теме
Ги Форже покинет пост директора «Ролан Гаррос». FFT не стала продлевать с ним контракт
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021