Бывшая первая ракетка мира, француженка Амели Моресмо стала новым директором «Ролан Гаррос», сообщает пресс-служба турнира.

«Я очень горжусь стать частью команды „Ролан Гаррос“. Я согласилась стать директором турнира, имея чёткие амбиции. Я буду и дальше придерживаться высоких стандартов, следовать свободе и страсти, которые всегда вели меня вперёд», — сказала Моресмо.

Амели стала первой женщиной-директором Открытого чемпионата Франции. На этом посту она сменила Ги Форже.

Амели за карьеру завоевала 25 титулов в одиночном разряде, включая победы на Australian Open и Уимблдоне в 2006 году. В конце 2009 года француженка объявила о завершении карьеры. В 2015-м она была введена в международный Зал теннисной славы. В качестве тренера Моресмо, в частности, работала с британцем Энди Марреем.