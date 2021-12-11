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Скончался четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Мануэль Сантана

Скончался четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Мануэль Сантана
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Бывший испанский теннисист Мануэль Сантана скончался на 84-м году жизни, сообщает пресс-служба турнира серии «Мастерс» в Мадриде. Сантана был почётным президентом этого турнира.

Сантана был первым директором турнира. В его честь назван центральный корт.

Мануэль является четырёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема». Он выигрывал «Ролан Гаррос» в 1961 и 1964 годах. Также Сантана стал победителем US Open в 1965 году и Уимблдона в 1966 году. Все титулы он выиграл до начала «Открытой эры».

Кроме того, Сантана становился победителем «Ролан Гаррос» в паре с Роем Эмерсоном в 1963 году.

Также испанец является олимпийским чемпионом 1968 года (Мехико) в одиночке. Там же он выиграл серебро в паре. С 1984 года он состоял в Международном зале теннисной славы.

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