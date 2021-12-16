Жюстин Энен: Даниил Медведев взлетает

Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Жюстин Энен перечислила главных фаворитов сезона-2022. По словам Энен, в этот список входит и россиянин Даниил Медведев, занимающий второе место в рейтинге ATP.

«Даниил Медведев взлетает. Зверев — для него это будет год… Я думаю, он готов сразиться за победу на турнире «Большого шлема» в 2022 году.

Медведев и Зверев зарекомендовали себя как самые опасные соперники. Ожидается возвращение Надаля. Очевидно, Доминик Тим вернётся. Мы рады видеть этих игроков снова. Циципасу придётся совершенно по-другому управлять своим расписанием. Думаю, что он стоит на ступеньку ниже по сравнению с остальными с точки зрения конкуренции.

А Новак Джокович? А как насчёт его желания? Всегда есть ощущение, что аппетит Новака Джоковича лишь растёт», — приводит слова Энен Eurosport.