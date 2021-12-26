АТР опубликовала пятёрку неожиданных поражений 2021 года на турнирах «Большого шлема»

АТР опубликовала пятёрку самых неожиданных поражений 2021 года на турнирах «Большого шлема». В неё вошло и сенсационное фиаско канадца Феликса Оже-Альяссима в матче с россиянином Асланом Карацевым в третьем круге Australian Open. Карацев совершил в уходящем году впечатляющий рывок в теннисной карьере, выиграв два турнира серии АТР и впервые попав в топ-20 теннисистов мира.



Самые неожиданные поражения по версии АТР

1. Третий круг US Open, неудача Стефаноса Циципаса в матче с Карлосом Алькарасом — 3:6, 6:4, 6:7(2), 6:0, 6:7(5).

2. Четвертьфинал Уимблдона, поражение Роджера Федерера от Хуберта Хуркача — 3:6, 6:7(4), 0:6.

3. Третий круг Australian Open, Феликс Оже-Альяссим уступил Аслану Карацеву — 6:3, 6:1, 3:6, 3:6, 4:6.

4. Второй круг US Open, проигрыш Каспера Рууда Ботику ван де Зандсхулпу — 6:3, 4:6, 3:6, 4:6.

5. Старт «Ролан Гаррос», поражение Доминика Тима от Пабло Андухара — 6:4 7:5 3:6 4:6 4:6.