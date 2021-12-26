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АТР опубликовала пятёрку неожиданных поражений 2021 года на турнирах «Большого шлема»

АТР опубликовала пятёрку неожиданных поражений 2021 года на турнирах «Большого шлема»
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АТР опубликовала пятёрку самых неожиданных поражений 2021 года на турнирах «Большого шлема». В неё вошло и сенсационное фиаско канадца Феликса Оже-Альяссима в матче с россиянином Асланом Карацевым в третьем круге Australian Open. Карацев совершил в уходящем году впечатляющий рывок в теннисной карьере, выиграв два турнира серии АТР и впервые попав в топ-20 теннисистов мира.

Самые неожиданные поражения по версии АТР
1. Третий круг US Open, неудача Стефаноса Циципаса в матче с Карлосом Алькарасом — 3:6, 6:4, 6:7(2), 6:0, 6:7(5).
2. Четвертьфинал Уимблдона, поражение Роджера Федерера от Хуберта Хуркача — 3:6, 6:7(4), 0:6.
3. Третий круг Australian Open, Феликс Оже-Альяссим уступил Аслану Карацеву — 6:3, 6:1, 3:6, 3:6, 4:6.
4. Второй круг US Open, проигрыш Каспера Рууда Ботику ван де Зандсхулпу — 6:3, 4:6, 3:6, 4:6.
5. Старт «Ролан Гаррос», поражение Доминика Тима от Пабло Андухара — 6:4 7:5 3:6 4:6 4:6.

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