АТР опубликовала пятёрку неожиданных поражений 2021 года на турнирах «Большого шлема»

АТР опубликовала пятёрку самых неожиданных поражений 2021 года на турнирах «Большого шлема». В неё вошло и сенсационное фиаско канадца Феликса Оже-Альяссима в матче с россиянином Асланом Карацевым в третьем круге Australian Open. Карацев совершил в уходящем году впечатляющий рывок в теннисной карьере, выиграв два турнира серии АТР и впервые попав в топ-20 теннисистов мира.
Самые неожиданные поражения по версии АТР
1. Третий круг US Open, неудача Стефаноса Циципаса в матче с Карлосом Алькарасом — 3:6, 6:4, 6:7(2), 6:0, 6:7(5).
2. Четвертьфинал Уимблдона, поражение Роджера Федерера от Хуберта Хуркача — 3:6, 6:7(4), 0:6.
3. Третий круг Australian Open, Феликс Оже-Альяссим уступил Аслану Карацеву — 6:3, 6:1, 3:6, 3:6, 4:6.
4. Второй круг US Open, проигрыш Каспера Рууда Ботику ван де Зандсхулпу — 6:3, 4:6, 3:6, 4:6.
5. Старт «Ролан Гаррос», поражение Доминика Тима от Пабло Андухара — 6:4 7:5 3:6 4:6 4:6.
- 26 декабря 2021
-
18:19
-
17:57
-
13:05
-
11:57
-
11:46
-
10:16
-
10:02
-
00:37
- 25 декабря 2021
-
23:23
-
19:18
-
16:04
-
15:03
-
09:34
-
08:57
-
07:05
-
05:05
-
00:31
- 24 декабря 2021
-
17:13
-
14:14
-
13:04
-
13:00
-
12:08
-
10:04
-
09:12
-
09:08
-
08:27
-
04:56
-
01:32
-
00:39
- 23 декабря 2021
-
23:41
-
21:48
-
21:19
-
19:36
-
17:12
-
15:15