Арина Соболенко показала фотографии в купальнике с отдыха в Дубае
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Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала фотографии в купальнике, сделанные на отдыхе в Дубае.
«Восстановление после предсезонки», — подписала снимки спортсменка.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Арины Соболенко.
Подписчики так оценили фотографии Соболенко:
«Потрясающая».
«Теннисистка, но ещё и модель».
«Красавица».
«Вау».
В прошедшем сезоне 23-летняя Соболенко выиграла турнир в Абу-Даби (ОАЭ) и соревнования категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Также она дважды дошла до полуфиналов на турнирах «Большого шлема»: на Уимблдоне (проиграла чешке Каролине Плишковой) и на US Open (уступила канадке Лейле Фернандес). За карьеру уроженка Минска завоевала 10 титулов на соревнованиях WTA в одиночном разряде.
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