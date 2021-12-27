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Арина Соболенко показала фотографии в купальнике с отдыха в Дубае

Арина Соболенко показала фотографии в купальнике с отдыха в Дубае
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Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала фотографии в купальнике, сделанные на отдыхе в Дубае.

«Восстановление после предсезонки», — подписала снимки спортсменка.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Арины Соболенко.

Подписчики так оценили фотографии Соболенко:
«Потрясающая».
«Теннисистка, но ещё и модель».
«Красавица».
«Вау».

В прошедшем сезоне 23-летняя Соболенко выиграла турнир в Абу-Даби (ОАЭ) и соревнования категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Также она дважды дошла до полуфиналов на турнирах «Большого шлема»: на Уимблдоне (проиграла чешке Каролине Плишковой) и на US Open (уступила канадке Лейле Фернандес). За карьеру уроженка Минска завоевала 10 титулов на соревнованиях WTA в одиночном разряде.

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